«Почта России» планирует разместить облигации двух серий на 11 млрд рублей

«Почта России» планирует разместить биржевые облигации двух серий в общей сумме на 11 млрд руб. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в финансовых кругах. Техническая часть размещения предварительно назначена на 13 февраля.

Компания собирала заявки инвесторов на десятилетние облигации с офертой через три года (серия — 003Р-03) с фиксированным купоном и десятилетние облигации с офертой через два года (серия — 003Р-04) с переменным купоном, который будет привязан к значению ключевой ставки ЦБ РФ.

Объем облигаций с офертой через три года зафиксирован в размере 8,7 млрд руб., а облигаций с офертой через два года — в размере 2,3 млрд руб. Первоначальный совокупный объем размещения облигаций ожидался на уровне не менее 3 млрд руб., сообщил источник.

Финальный ориентир ставки купона облигаций серии 003Р-03 составляет 17,75% годовых. Финальный ориентир премии к ключевой ставке выпуска с переменным купоном — 300 базисных пунктов. Оба выпуска предусматривают выплату ежемесячных купонов, пишет агентство.