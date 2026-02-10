Петербуржец проведет пять лет в колонии за призывы к осуществлению терактов

Суд приговорил 40-летнего мужчину к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма. Ему также на три года запретили делать публикации в интернете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу сообщили, злоумышленника признали виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. В июле 2022 года он публиковал комментарии, которые содержали признаки оправдания и пропаганды незаконной деятельности. При допросе фигурант признал вину.

В течение пяти лет петербуржец будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Суд также запретил ему на три года вести деятельность, связанную с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет.

Татьяна Титаева