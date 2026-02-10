Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Zeitun

Косметика, вдохновленная культурой и традициями Востока

Zeitun — бренд косметики, основанный в 2005 году в Москве Алексеем Смирновым и Константином Стратчуком. Компания началась с дружбы двух студентов, чье увлечение восточной философией и суфийской мудростью привело их в экспедицию по Сирии. Там они открыли для себя алеппское мыло, познакомились с традициями хаммама и узнали старинные рецепты косметических средств. Сегодня под маркой Zeitun создаются аутентичные средства для ухода, среди бестселлеров: классическое алеппское мыло, мыло бельди, мерцающие масла, а также несколько линеек по уходу за телом. Собственное производство компании находится в Пушкино (Московская область).

Фото: Zeitun

Фото: Zeitun


