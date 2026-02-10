В центре Москвы горит жилой дом

В жилом восьмиэтажном доме №5 на Пресненском Валу в Москве начался пожар, сообщили ТАСС в оперативных службах. Огонь охватил лестницу с первого по восьмой этаж.

«Люди с трех последних этажей просят о помощи. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности»,— сообщил собеседник агентства. Жителей эвакуируют.

По данным агентства «Москва», из дома спасли уже 11 человек. Горят подъезд и несколько квартир. Несколько человек не могут покинуть квартиры из-за задымления. Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила о пострадавших. Однако их количество ведомство не уточнило. Помощь пострадавшим оказывают столичные врачи.

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», жителей с верхних этажей эвакуируют через балкон с помощью пожарной лестницы. Очевидцы сообщали, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание и проблемы с электрикой.