Ложное минирование Пулково подвело петербурженку под статью

Жительница Санкт-Петербурга в возрасте 22 лет стала фигурантом уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма в аэропорту Пулково. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление на транспорте МВД России по СЗФО Фото: Управление на транспорте МВД России по СЗФО

Фигурантка из хулиганских побуждений отправляла угрозы на официальный сайт воздушной гавани. При обследовании территории Пулково опасных предметов не нашли.

По месту жительства петербурженки провели обыск и изъяли шесть смартфонов, четыре сим-карты ноутбук и Wi-Fi роутер. Злоумышленница использовала технику для отправки ложных сообщений.

Татьяна Титаева