Участник программы «Время героев» Емельянов стал зампредом правительства ДНР
Участник программы «Время героев», кавалер двух орденов Мужества Илья Емельянов назначен зампредседателя правительства Донецкой Народной Республики по освобожденным территориям. Об этом сообщила пресс-служба программы в Telegram-канале.
«В работе буду применять все полученные знания и навыки, чтобы каждый житель региона чувствовал себя в безопасности»,— прокомментировал свое назначение господин Емельянов. Он подчеркнул, что главные задачи правительства региона, поставленные президентом России Владимиром Путиным,— это всестороннее развитие ДНР и повышение качества жизни в исторических регионах.
Илья Емельянов родился в Калмыкии. С 2014 года был в ополчении, командовал 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой. За боевые заслуги господин Емельянов награжден двумя орденами Мужества и медалью «За отвагу». В июне 2025 года он стал одним из 85 участников второго потока президентской программы «Время героев». В пресс-службе программы напомнили, что более 70 участников «Времени героев» заняли новые должности.