ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги в нескольких российских регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в феврале начала проверки экономической обоснованности тарифов на коммунальные услуги в шести регионах страны, сообщили в пресс-службе ФАС. Центральный аппарат ведомства уже анализирует ситуацию в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. В ближайшее время к ним присоединятся Сахалинская и Псковская области, а также Республика Удмуртия.

Проверки охватят электричество, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также газоснабжение. Территориальные органы ФАС планируют за год провести дополнительные проверки тарифных решений в области теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Как напомнили в ведомстве, с 1 января 2026 года базовая ставка НДС была увеличена на 2 процентных пункта, что должно привести к повышению стоимости коммунальных услуг примерно на 1,7%. При этом корректировка учитывает лишь изменение налогообложения, а не пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно.

ФАС начала проверки после поступления обращений граждан и сообщений СМИ о росте тарифов на коммунальные услуги выше обозначенного уровня. Сотрудники ведомства намерены оценить экономическую обоснованность расходов, заложенных в тарифы.