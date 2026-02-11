В Черноземье 12 февраля ожидается небольшое потепление, до +2°C

В четверг, 12 февраля, жителей Черноземья ожидает небольшое потепление, без осадков. Температура будет варьироваться от –11°C до +2°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура утром будет –6°C, днем поднимется до –1°C, вечером будет +2°C и ночью останется на том же уровне. Порывы ветра до 10 м/с.

В Воронеже температура будет варьироваться от –10°C до +1°C, а порывы ветра не превысят 11 м/с.

В Курске температура утром составит –5°C, днем будет –1°C, вечером поднимется до +1°C, а ночью — до +2°C. Ветер до 12 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит –11°C, днем поднимется до –5°C, вечером будет –3°C, а ночью — 0°C. Ветер с порывами до 12 м/с.

В Орле утром температура составит –4°C, днем будет –1°C, вечером поднимется до 0°C, а ночью — до +1°C. Ветер — до 13 м/с.

В Тамбове утром температура составит –11°C, днем будет –6°C, вечером поднимется до –4°C, а ночью — до –1°C. Ветер с порывами до 9 м/с.

Алина Морозова