Голландский суд не исполнил украинские судебные решения против России

Окружной суд Гааги в феврале признал отсутствие у него компетенции исполнить в Нидерландах украинские судебные решения против России. Заявление об исполнении трех решений украинского суда, которыми с РФ была взыскана компенсация за причиненные военными действиями убытки, подавала компания, название которой скрыто в тексте документа. Речь шла о невозможности вести лицензированную деятельность, об упущенной выгоде, утрате активов, а также о расходах и последствиях, связанных с эвакуацией сотрудников и прекращением нормальной хоздеятельности с 24 февраля 2022 года.

Компания просила принять решение о взыскании убытков через механизм «скрытой экзекватуры», который используется в голландском праве, когда прямое исполнение иностранного решения невозможно. В его рамках суд должен вынести собственное решение по тому же спору на основе определения зарубежного суда. При этом проверяется, имел ли иностранный суд компетенцию, был ли ответчик надлежащим образом извещен и имел ли возможность защищаться, соответствовала ли процедура базовым требованиям справедливого разбирательства, не противоречит ли результат публичному порядку Нидерландов и нет ли конфликта с другими судебными актами.

Россия возражала против заявления, ссылаясь на государственный иммунитет. В итоге суд Гааги отказался рассматривать обращение, отметив, что требования компании вытекают из действий государства, совершенных в качестве носителя суверенной власти (acta iure imperii), то есть не относятся к коммерческим действиям. Поэтому, по мнению суда, такие дела подпадают под государственный иммунитет, а доводы о возможной «хозяйственной» составляющей не меняют правовую квалификацию спора, поскольку сами украинские решения основаны на факте военных действий. Также в обоснование окружной суд сослался на практику Международного суда ООН и Верховного суда Нидерландов, по которым характер предполагаемых нарушений не отменяет иммунитет государства.

Варвара Кеня