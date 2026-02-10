В Мексике найдены тела похищенных наркокартелем шахтеров

Власти Мексики сообщили, что в штате Синалоа были обнаружены и идентифицированы тела пяти из десяти шахтеров, предположительно похищенных одним из местных наркокартелей 23 января. Ни представители канадской горнодобывающей компании Vizsla Silver Corp., ни власти Мексики не сообщают о возможном мотиве преступления, однако в заявлении генерального прокурора сообщается об аресте четырех человек, подозреваемых в причастности к пропаже рабочих.

Генеральная прокуратура Мексики сообщила, что на прошлой неделе в тайном захоронении в этом же штате были найдены пять тел, которые пока не удалось идентифицировать.

Горный штат Синалоа на северо-западе Мексики — один из регионов, где уже более года идет борьба за власть между двумя соперничающими наркокартелями. Работающие в штате добывающие объекты уже подвергались атакам преступных группировок, которые вымогают средства у компаний или похищают руду для перепродажи.

Елизавета Труфанова