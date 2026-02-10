В Самаре суд взыскал в пользу супруги погибшего на стройплощадке рабочего компенсацию

Суд удовлетворил требование прокуратуры взыскать в пользу супруги погибшего рабочего компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в марте прошлого года на строительном объекте в Самаре при производстве работ на грузоподъемном кране упала металлическая опалубка на стропальщика. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. По результатам расследования, произошедшее стало следствием нарушения работодателем требований законодательства об охране труда.

Прокуратура также утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении машиниста башенного крана. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее смерть человека). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Руфия Кутляева