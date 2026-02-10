В Госдуме предложили отменить обязательную регистрацию по месту жительства

Группа депутатов Государственной думы от партии «Новые люди» во главе с вице-спикером нижней палаты Владиславом Даванковым внесла законопроект о добровольном порядке регистрации по местам жительства и пребывания.

В пояснительной записке указано, что на данный момент проживание без регистрации, к примеру на съемной квартире, влечет за собой административную ответственность. Граждане, которые подвергаются штрафам за данное правонарушение, воспринимают их «как несправедливость», написали авторы законопроекта.

«Новые люди» также приводят информацию ВЦИОМ, согласно которой 13% российских семей проживают в съемных квартирах. По данным других опросов, как указали депутаты, 25% граждан в возрасте до 30 лет проживали не по месту постоянной или временной регистрации.

Авторы инициативы заявили, что институт регистрации не справляется с возложенными на него задачами по учету граждан и планированию нагрузки на социальную инфраструктуру. Законодатели обратили внимание, что в Москве и Санкт-Петербурге расходятся показатели фактического населения и официальные данные, учитывающие регистрацию.

Степан Мельчаков