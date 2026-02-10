Flowwow собрался на продажу

«Яндекс» готовится купить маркетплейс цветов и подарков Flowwow. Крупнейшего игрока на этом рынке могут продать корпорации за 8 млрд руб., сообщают источники Forbes и РБК. По их словам, сделку планируют завершить в апреле 2026-го. В пакет войдут российские активы Flowwow: сам маркетплейс и франшиза магазинов FMart. При этом покупка бизнеса компании в Объединенных Арабских Эмиратах, Испании, Бразилии и Сербии не обсуждалась.

В «Яндексе» “Ъ FM” ответили, что не комментируют слухи. В то же время в пресс-службе Flowwow рассказали, что рассматривают новые инвестиционные возможности. По данным Forbes, после поглощения маркетплейс цветов и подарков присоединят к «Яндекс Еде». И это вполне логичный шаг, считает управляющий директор компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«Диапазон от 8 млрд до 10 млрд руб. при обороте Flowwow на уровне 24 млрд руб. в 2025-м — это достаточно релевантная сумма, не переплата. Не думаю, что там появятся какие-то сильные влияющие факторы на сумму сделки. Ключевыми аспектами станут темпы и амбиции роста в 2026 году. Потому что здесь все-таки основной показатель — не EBITDA, несмотря на то, что сервис все-таки достаточно зрелый, а GMV и темпы его роста.

При этом "Яндекс" как раз в 2025 году очень активно осваивал рынок цветов. Получились достаточно хорошие результаты, синергия здесь очевидно прослеживается. Это действительно непростой рынок, который требует определенных компетенций. Наверное, учитывая профиль и опыт корпорации, скорее в этой ситуации должно быть все-таки полное приобретение или модель суперконтроля. То есть доля существенно больше 50%, возможно, с каким-то определенным переходным этапом, в течение которого текущий менеджмент Flowwow будет участвовать в процессе интеграции. Но в целом сила "Яндекса" как раз заключается в единой платформе.

Рынок цветов действительно привлекательный, интересный. Конечно, и Ozon, и Wildberries будут обращать активное внимание на развитие этого направления, потому что сейчас рост уже всем игрокам дается не так легко. В каждой категории нужно предпринимать определенные действия для того, чтобы обеспечить ту динамику, которая будет выше, чем рынок, и увеличивать долю».

В пресс-службе Flowwow добавили, что ранее уже рассматривали продажу компании, но позже сфокусировались на самостоятельном развитии. По итогам 2025-го выручка маркетплейса выросла почти на 40% по сравнению с 2024-м. Как потенциальная продажа Flowwow скажется на селлерах и клиентах? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с аналитиком компании Data Insight Сергеем Семко:

«Мы видели несколько историй, когда при бизнес-трансформации в первую очередь могли пострадать селлеры из-за того, что меняются условия, или растут комиссии, или еще что-нибудь в этом роде. За этим, как правило, следуют изменения ассортиментной политики. Случается и отток пользователей и покупателей. "Яндекс", думаю, прекрасно понимает эти риски. Важно будет провести работу с селлерами, которые есть у этого нишевого маркетплейса, и сделать переход максимально комфортным для них и потребителей.

Вместе с тем сейчас нет больших инвестиционных денег на рынке. "Яндекс" точечно развивается в тех направлениях, которые ему кажутся перспективными. Будут ли еще какие-либо сделки? Можно ли говорить о поглощении рынка нишевых игроков? Пожалуй, что нет. Flowwow — игрок, который очень ярко показывал, что он развивается и на перспективу продажи. Это было видно по очень хорошо поставленному пиару, по тому, как они себя подавали. Это отчасти также было одним из вариантов развития бизнеса».

«Яндекс» — один из самых активных игроков на рынке слияний и поглощений. За последние полтора года компания купила сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!», службу-доставки Boxberry, а также платформу для девелоперов «Домиленд». В 2025-м общий объем сделок на рынке слияний и поглощений упал до примерно $27,5 млрд. Это минимум за последние 20 лет, пишет РБК со ссылкой на аналитиков компании Kept.

Никита Путятин