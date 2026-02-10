Глава СКР заинтересовался информацией о нарушении прав граждан в сфере ЖКХ в Оренбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе процессуальной проверки и по доводам обращения жителей Оренбуржья о нарушении прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в СМИ размещено обращение жителей шести многоквартирных домов на ул. Салмышской в Оренбурге к главе СКР. Они сообщают, что в их домах котельные расположены на крыше, но жильцы платят за теплоснабжение по завышенным ценам. Жителям не дают доступа к приборам учета.

По данному факту следственными органами СК России по Оренбургской области проводится процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

Руфия Кутляева