РФС снял трансферный бан с «Крыльев Советов» после выплаты долга

Футбольный клуб «Крылья Советов» полностью погасил долг перед компанией «РТ-Капитал», дочерней структурой «Ростеха», что привело к снятию трансферного бана, введенного Российским футбольным союзом. Это позволило клубу возобновить заявочную кампанию и подготовиться к продолжению чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Задолженность была погашена после того, как счета клуба, ранее замороженные в рамках исполнительного производства, были разморожены. Согласно информации от руководства команды, все ограничения, введенные судебными приставами, были сняты.

Дмитрий Яковлев, председатель Совета директоров «Крыльев Советов», подтвердил, что долг перед «РТ-Капитал» был полностью погашен. Он отметил, что за последний год было передано около 1,1 млрд руб. Средства были предоставлены в 2011 году, но обязательства по погашению не выполнялись в течение десяти лет, что привело к судебному разбирательству.

«РТ-Капитал» обратилась в суд с требованием о взыскании долга, который был накоплен в результате неисполнения финансовых обязательств клуба. После полного погашения задолженности все правовые ограничения были сняты.

Георгий Портнов