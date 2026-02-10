От всего сердца
Ко Дню святого Валентина «Коммерсантъ Стиль» собрал драгоценные сердца всех оттенков спектра
Огранка «сердце», пожалуй, самая романтическая форма бриллианта и любого другого цветного камня. Как правило, она имеет 57 граней, в том числе площадку в виде восьмиугольника. Главная сложность для огранщика — соблюсти абсолютную симметрию формы относительно центральной оси, соединяющей выемку и острие. А также выверить все углы и пропорции, чтобы будущее сердце не превратилось ни в круг, ни в треугольник, ни в подобие грушевидной огранки с вырезом.
Форма «сердце» самодостаточна и говорит сам за себя. Как правило, такие камни солируют в кольцах, подвесках, серьгах, допуская при себе лишь тонкий бриллиантовый контур. Впрочем, формат свидетельства нежных чувств порой требует пары сердец — это вариант кольца Toi et Moi, как у MIUZ Diamonds и Cluev с бесцветным и желтым бриллиантами, или подвески с двойным сердцем из минералов контрастных оттенков, как у Liza Borzaya.