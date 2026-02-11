Завод отдаст швартовы

Имущество уфимского Судоремонтно-судостроительного завода может быть продано с торгов за 370 млн рублей. Об этом следует из решений арбитражный судов по иску республиканской инвесткомпании «Региональный фонд» (принадлежит республики). Две инстанции суда обратили взыскание на имущество завода, заложенное им в 2020 году по договору займа. Тогда предприятие взяло у «Регфонда» около 230 млн руб. на четыре года, но деньги не вернуло. В суде завод не отрицал факт задолженности, но скорректировал сумму процентов.



Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд обязал уфимский судоремонтно-судостроительный завод выплатить 266,9 млн руб. в пользу АО «Региональный фонд». Большая часть суммы — 229,5 млн руб. — основная задолженность по договору займа от 2020 года, остальное — проценты и госпошлина.

Как следует из материалов дела, в марте 2020 года судоремонтный завод взял у «Регионального фонда» заем под 5% годовых на 229,5 млн руб. Вернуть деньги предприятие обязалось к четвертому кварталу 2024 года. Выплачивать проценты завод должен был ежемесячно. В залог «Региональному фонду» завод передал различное недвижимое и движимое имущество залоговой стоимостью 370,1 млн руб., рыночная цена превышала 490,7 млн руб., указано в решении суда. Среди него были более 140 единиц транспорта и оборудования, включая пассажирские суда, баржи и автомобили, а также около 40 зданий, право аренды земли площадью около 20 га на территории завода в Затоне и другое имущество.

На конец мая 2024 года сумма невыплаченных процентов составила 22,8 млн руб. Учитывая просрочку платежей, согласно условиям договора займа, процентная ставка увеличилась до 10%. Таким образом, с 5 января 2022 года по 28 мая 2024 года задолженность составила еще 2,9 млн руб. Всего, пояснил представитель «Регионального фонда» в суде, завод перестал исполнять свои обязанности по договору, начиная со второго квартала 2022 года.

В апреле 2024 года «Региональный фонд» направил заводу претензию о досрочном возврате займа с выплатой процентов в течение пяти дней. Обращение было оставлено без ответа, поэтому инвесткомпания подала иск в суд о взыскании с должника 278,9 млн руб. и претендовала на заложенное имущество завода.

ООО «Судоремонтно-судостроительный завод», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в июле 2005 года. Уставный капитал — 453,3 млн руб. Единственный учредитель — АО «Башкирское речное пароходство» (принадлежит республике). В 2024 году выручка ООО составила 238,7 млн руб., убыток — 73,2 млн руб. Предприятие предоставляет услуги ремонта речных судов класса «река-море», перевозки грузов и деревообработки, сдает в аренду складские и производственные помещения. Основным активом завода считаются земельные участки в уфимском Затоне, не используемые для производственных целей и пригодные для строительства жилья.

В суде судоремонтный завод не отрицал факт задолженности, но просил установить новый график платежей и возражал против обращения взыскания на заложенное имущество.

В сентябре 2025 года арбитражный суд Башкирии согласился с доводами «Регионального фонда», признав задолженность со стороны предприятия. Суд обратил взыскание на предметы залога, обязав выставить имущество завода на продажу по его залоговой стоимости.

В апелляционной жалобе судоремонтный завод обратил внимание, что истец дважды насчитал проценты на одну и ту же сумму задолженности — по 5 и 10%.

Представитель «Регионального фонда» в апелляции согласился с этим доводом ответчика, указано в постановлении.

На этом основании Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, подтвердив факт задолженности, снизил сумму начисленных процентов. В остальной части решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.

Получить комментарии судоремонтного завода вчера не удалось.

Адвокат Руслан Евсюков не видит перспектив для отмены решения суда в кассационной инстанции. «Данный хозяйственный спор не представляет никакой сложности для суда. Ответчик не отрицал факт задолженности, вопросы лишь возникли к расчету суммы процентов. И истец, и суд в этой части с заводом согласились. Поэтому, на первый взгляд, у ответчика нет повода даже обращаться в кассационный суд»,— отметил эксперт.

Булат Баширов