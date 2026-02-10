В структуре ипотечных выдач в Татарстане в январе 2026 года 65,5% пришлось на первичное жилье, что демонстрирует рост на 3,7 процентного пункта к январю прошлого года. Соответствующие данные опубликовал сервис Сбербанка «Домклик».

В январе 2026 года доля новостроек в выдачах ипотеки в Татарстане составила 65,5%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В январе 2026 года доля новостроек в выдачах ипотеки в Татарстане составила 65,5%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Доля ипотек на вторичное жилье составила 13,5% — на 1 п.п. меньше показателей прошлого года.

По данным аналитиков, по итогам января доля первичного жилья в ипотеке по России составила 73,6%. За месяц выдачи на новостройки превысили 230 млрд руб. — это в 4,6 раза больше, чем годом ранее. Объем ипотек на вторичное жилье достиг 41 млрд руб. против 8,8 млрд руб. в январе прошлого года.

Анна Кайдалова