В Оренбурге суд оштрафовал редактора СМИ-иноагента

Оренбургский областной суд оставил без изменения постановление судьи Дзержинского районного суда Оренбурга о привлечении к административной ответственности иностранного агента.

Административное наказание назначено редактору издания «Bild на русском» (иностранный агент) Максиму Курникову. Уроженец Оренбурга не исполнил обязанности по предоставлению отчетности согласно закону об иноагентах. Уехавший в Германию журналист должен заплатить штраф в размере 100 тыс. руб.

Защитник Максима Курникова обратился с жалобой в Оренбургский областной суд, указывая на недоказанность того, что журналист является редактором СМИ-иноагента. В облсуде пришли к выводу, что для установления данного факта имеется достаточно доказательств, и оставили решение первой инстанции без изменений.

Андрей Сазонов