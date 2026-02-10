Новый бизнес «Европлана» составил 105 млрд руб. за 2025 год

ПАО «ЛК «Европлан» (входит в группу Альфа-Банка) опубликовало операционные результаты за 2025 год. За январь — декабрь 2025 года компания закупила и передала в лизинг около 30 тыс. единиц автотранспорта и техники на сумму 105,5 млрд руб. с НДС. Это на 56% меньше показателя годом ранее. Общее число лизинговых сделок за всю историю компании приблизилось к 712 тыс.

Новый бизнес в легковом сегменте сократился на 49% и составил 43 млрд руб. Лидерами продаж стали LADA, Voyah, Geely. В сегменте коммерческого транспорта объем нового бизнеса снизился на 60% — до 47 млрд руб. В сегменте самоходной техники — на 57%, до 15 млрд руб. Наиболее востребованными оказались ГАЗ, КАМАЗ, LADA, а также LGCE, Liugong и XCMG.

В 2025 году Альфа-банк завершил приобретение 87,5% акций «Европлана». По итогам года компания выплатила 9,43 млрд руб. купонного дохода по облигациям. Общая сумма выплаченных акционерам дивиденндов составила 10,44 млрд руб. Это соответствует 87 руб. за одну обыкновенную акцию.

Компания также расширила линейку продуктов и сервисов, включая круглосуточную поддержку клиентов и лизинг с плавающей ставкой. Доля сделок с господдержкой Минпромторга составила около 30%. Партнерские программы обеспечили клиентам выгоду в размере 600 млн руб.