Пассажиры вылетели из Петербурга в Калининград резервным бортом из-за проблем с шасси

Пассажиров рейса U6 391A Санкт-Петербург — Калининград «Уральских авиалиний» отправили резервным бортом. Первый самолет вернулся в Пулково из-за неубранного шасси, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

Вылет, по данным онлайн-табло Пулково, состоялся в 10:05. После внепланового возвращения в петербургский аэропорт все 72 пассажира были высажены. На время ожидания им предоставили напитки и горячее питание. Резервный самолет отправился в пункт назначения в 15:02.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

Артемий Чулков