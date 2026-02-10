Организатор летнего фестиваля регистрирует товарный знак Redfest

Организатор Red Market и Red Fest Алиса Филичкина подала заявку на регистрацию товарного знака Redfest. Информация об этом содержится на сайте znakoved.ru. Заявка была подана 5 февраля. Red fest – музыкальный летний фестиваль под открытом небом, который проходит в Перми с 2015 года.

Напомним, в 2023 году заявку на товарный знак «Рэдфест» также подавал директор ООО «Пермконцерт» Геннадий Глотов. Он отмечал, что регистрация бренда не связана с пермским open-air-фестивалем.