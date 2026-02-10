В Удмуртии распределили шесть жилищных сертификатов

Правительство России утвердило график выпуска и распределения государственных жилищных сертификатов на 2026 год. Удмуртия получит шесть сертификатов для льготных категорий граждан. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Пять сертификатов на общую сумму 20,9 млн руб. предназначены для участников ликвидации последствий радиационных аварий и пострадавших от них. Один сертификат на 4,7 млн руб. выделен для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных местностей.

Анастасия Лопатина