В Удмуртии распределили шесть жилищных сертификатов
Правительство России утвердило график выпуска и распределения государственных жилищных сертификатов на 2026 год. Удмуртия получит шесть сертификатов для льготных категорий граждан. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Пять сертификатов на общую сумму 20,9 млн руб. предназначены для участников ликвидации последствий радиационных аварий и пострадавших от них. Один сертификат на 4,7 млн руб. выделен для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных местностей.