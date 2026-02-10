Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Удмуртии распределили шесть жилищных сертификатов

Правительство России утвердило график выпуска и распределения государственных жилищных сертификатов на 2026 год. Удмуртия получит шесть сертификатов для льготных категорий граждан. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пять сертификатов на общую сумму 20,9 млн руб. предназначены для участников ликвидации последствий радиационных аварий и пострадавших от них. Один сертификат на 4,7 млн руб. выделен для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных местностей.

Анастасия Лопатина