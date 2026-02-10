Honda теряет прибыль из-за тарифов Трампа

Сегодня японский концерн Honda Motor отчитался о результатах своей деятельности за первые три квартала 2026 финансового года, которые закончились у компании 31 декабря. Общая выручка Honda снизилась до 15,9 трлн иен ($102,6 млрд). Показатель на 2,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tatan Syuflana / AP Фото: Tatan Syuflana / AP

Операционная прибыль снизилась на 48,1%, до 591,5 млрд иен ($3,8 млрд), как отметили в компании, «главным образом из-за роста конкуренции на рынке электромобилей, а также из-за воздействия тарифов». Прибыль до уплаты налогов снизилась до 771,7 млрд иен ($4,97 млрд). Это на 37,0% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Негативная динамика показателей Honda привела к тому, что компании пришлось снизить прогнозные показатели по итогам всего 2026 финансового года. Теперь компания ожидает, что выручка за весь год составит на 2,7% меньше, чем в предыдущем году, операционная прибыль прогнозируется на 54,7% меньше, чем годом ранее, а прибыль до уплаты налогов, как ожидается, снизится на 52,9% и составит около $4,1 млрд.

В прошлом году Дональд Трамп ввел повышенные пошлины на импорт автомобилей и запчастей в США в размере 25%. Позже он снизил эти тарифы до 15%. При этом японские компании пообещали инвестировать в общей сложности $550 млрд в производство на территории США. Как отмечают эксперты, пошлины нанесли серьезный удар по экономике Японии, зависящей от экспорта, включая автопроизводителей. На прошлой неделе о снижении прибыли уже сообщил крупнейший японский автопроизводитель Toyota Motor Corp.

Евгений Хвостик