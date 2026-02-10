Ставропольский край в 2025 году выделил на господдержку МСП 17 млрд рублей

Ставропольский край в 2025 году привлек почти 17 млрд руб. господдержки для малого и среднего бизнеса через Национальную гарантийную систему, оператором которой выступает Корпорация МСП, сообщает минэкономразвития региона.

По выделенной сумме регион обошел все субъекты Северо-Кавказского федерального округа, где общий объем такой поддержки составил свыше 42 млрд рублей. Предприниматели края получили 16,8 млрд рублей кредитов, что на 80% превышает показатели 2024 года.

Министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин объясняет успех тесным взаимодействием с федеральными институтами развития. Край активно использует нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», курируемый вице-премьером Александром Новаком. В 2025 году объем кредитования по «зонтичным» поручительствам достиг 2,4 млрд руб., из них 2 млрд руб. выдали по экспресс-механизму. Предприниматели в основном брали оборотные кредиты для расширения производства и запуска новых мощностей.

Антон Доронин подчеркивает, что Северный Кавказ остается приоритетом федеральной господдержки, поскольку малый и средний бизнес здесь обеспечивает большую долю рабочих мест и развивает ключевые отрасли — от сельского хозяйства до туризма. В Ставропольском крае насчитывается около 313 тыс. субъектов МСП, что входит в топ-15 по России. За первые девять месяцев 2025 года край уже привлек 12 млрд руб. — на 13% больше, чем годом ранее, обогнав Дагестан (5,2 млрд руб.) и Ингушетию (2,9 млрд руб.).

Корпорация МСП предоставляет поручительства, которые снижают риски для банков и позволяют выдавать льготные кредиты от 1% годовых. Это стимулирует инвестиции: бизнес наращивает выпуск продукции, осваивает новые рынки и создает рабочие места. В СКФО наибольший рост господдержки показали научно-техническая сфера (в 4,8 раза), образование (в 2,4 раза) и культура со спортом (в 2,1 раза).

Региональные власти дополняют федеральные меры бесплатным обучением предпринимателей, налоговыми консультациями и помощью стартапам. Такой подход повышает платежеспособный спрос на кредиты и усиливает инвестиционную привлекательность Ставрополья. В итоге край не только лидирует в округе, но и демонстрирует устойчивый рост экономики, опираясь на МСП как на двигатель развития.

Станислав Маслаков