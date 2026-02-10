В Самарской области бизнесмена уличили в незаконном хранении патронов

В Самарской области бизнесмен, ранее подозревавшийся в невыплате зарплаты, стал фигурантом нового уголовного дела. Силовики обнаружили у него 35 патронов, на которые у подозреваемого не было разрешения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Ранее житель Кинель-Черкасского района подал в прокуратуру заявление о невыплате зарплаты. В связи с этим в отношении ИП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. После этого при обыске у индивидуального предпринимателя в сейфе были найдены боеприпасы.

В отношении бизнесмена возбудили дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ о незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и боеприпасов. В суде он утверждал, что не знал о содержимом купленного сейфа и не открывал его после доставки. Но соответствующих доказательств он не представил.

Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на один год и запрета на выезд за пределы Кинель-Черкасского района. При этом уголовное дело по невыплате зарплаты было закрыто, так как предприниматель рассчитался с работником.

Георгий Портнов