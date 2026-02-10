В Завьялово руководитель организации признан виновным в нарушении охраны труда

Завьяловский райсуд признал 30-летнего руководителя организации виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

В марте 2024 года, пренебрегая своими обязанностями, подсудимый допустил к работе 24-летнего монтажника, не прошедшего стажировку. В результате несчастного случая работник упал с лестницы во время выполнения монтажных работ и получил травмы, от которых вскоре скончался.

Суд учел полное признание вины подсудимого и его раскаяние. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с охраной труда, на срок 1 год.

Анастасия Лопатина