Лже-судью из Златоуста осудили за мошенничество на 1,7 млн рублей

Златоустовский городской суд вынес приговор местной жительнице, притворявшейся федеральным судьей, За обман приятеля на 1,7 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ее приговорили к одному году шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в марте 2020 года горожанка решила подзаработать и начала общаться с местным жителем. Войдя в доверие и выстроив с ним дружеское общение, она рассказала, что якобы является федеральным судьей и профессиональным юристом. Горожанка убедила приятеля, что поможет ему с переоформлением документов на жилые дома. Чтобы действия выглядели законными, «судья» просила у друга средства на изготовление необходимых справок, документов и оплату госпошлин. Кроме того, она просила передать ей деньги на создание якобы совместного с потерпевшим гостиничного бизнеса и на свое обучение этому бизнесу. На самом деле горожанка тратила все средства на собственные нужды. С 2020 по 2025 год она получила от местного жителя 1 млн 730 тыс. руб.

Во время заседания лже-судья признала вину и раскаялась в содеянном. Суд учел это как смягчающие обстоятельства. Кроме того, горожанка частично возместила потерпевшему ущерб в сумме 4 тыс. руб. Помимо основного наказания, суд удовлетворил гражданский иск местного жителя. С фигурантки взыскали 1 млн 726 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Виталина Ярховска