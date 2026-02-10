Магазин «Лента» в Челябинске работал без лицензии на газовое оборудование

Уральское управление Ростехнадзора проверило сеть газопотребления в одном из гипермаркетов «Лента» в Челябинске. Инспекторы выявили шесть нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Ростехнадзора посетили гипермаркет на улице Блюхера, 126. Проверку инициировали после информации о том, что магазин более четырех месяцев использует сеть газопотребления без лицензии.

В результате инспекторы выяснили, что организация неверно провела идентификацию газопровода, не провела экспертизу промышленной безопасности технического устройства газораспределительной установки, не вносит записи в эксплуатационные журналы о проведении техобслуживания оборудования, не осуществляет производственный контроль. Кроме того, нарушено лакокрасочное покрытие газопровода.

В отношении ООО «Лента» возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Организации грозит штраф от 200 тыс. до 300 тыс. руб. или приостановление работ на 90 суток.

Ольга Воробьева