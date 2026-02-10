Почти 600 млн направят на развитие территорий Пензенской области в 2026 году

В Пензенской области на комплексное развитие территорий направят 595 млн руб. в 2026 году. Часть средств пойдет на выплаты для улучшения жилищных условий и благоустройство, другая часть — на развитие дорожной сети. Список объектов уже определен, сообщили в пресс-службе главы региона Олега Мельниченко.

Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ

Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ

Главы муниципальных районов также укажут объекты, которые попадут в программу КРТ на следующие три года. В список дорожных участков войдут объекты в опорных населенных пунктах.

В рамках инвестпроектов планируется реконструировать подъездные пути к крупным производственным площадкам в Башмаковском, Бековском, Колышлейском, Тамалинском и Пензенском районах.