На юге Челябинской области три человека погибли в ДТП во время снегопада

В Челябинской области во время сильного снегопада легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Погибли три человека, а двое детей получили травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около полудня 10 февраля на 33 км дороги Обручевка — Субутак в Кизильском районе. По предварительной информации, 70-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva в условиях снегопада при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Sitrak, которым управлял 38-летний водитель.

В результате аварии водитель и две пассажирки Chevrolet Niva 66 и 60 лет скончались на месте происшествия. Еще два несовершеннолетних пассажира легкового автомобиля — мальчики трех и пяти лет — получили травмы различной степени тяжести.

По данным ГАИ, водитель и пассажиры машины не были пристегнуты ремнями безопасности. Один из детей перевозился без специального удерживающего устройства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.