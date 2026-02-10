Житель Оренбурга предстанет перед судом за незаконный оборот 1,1 тысячи бутылок контрафактного алкоголя

В Ленинский районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении местного жителя. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, перевозка и хранение в целях сбыта алкогольной продукции без маркировки, совершенные в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Как выяснило следствие, обвиняемый с января 2024 года по август 2025 года приобрел свыше 1,1 тыс. бутылок контрафактной спиртосодержащей продукции. Часть бутылок он перевез на своем автомобиле в гараж. Оставшиеся 720 бутылок фигурант хранил в транспортном средстве на территории СНТ «Фонтан» дачного массива «Ростоши-3».

Стоимость немаркированного алкоголя превысила 340 тыс. руб. Спиртосодержащую продукцию изъяли во время оперативно-разыскных мероприятий. На автомобиль стоимостью более 4,3 млн руб., используемый для совершения преступления, наложен арест.

Руфия Кутляева