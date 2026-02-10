Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд оштрафовал самарского политика за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Ленинский районный суд Самары оштрафовал политика Григория Еремеева за дискредитацию российской армии. Самарская губернская дума ранее обратилась в правоохранительные органы из-за высказываний представителя одной из непарламентской партии о «провале СВО».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В конце декабря прошлого года на заседании областного парламента планировались выступления представителей региональных отделений партий, не представленных в губдуме. Выступления должны были касаться законодательного регулирования социально-экономического развития Самарской области.

Выступить пожелал только член Демократической партии России Григорий Еремеев. Оппозиционер начал выступление с критики результатов прошедших лет СВО и предложил депутатам «признать вину за провал СВО».

