Верховный Суд Удмуртии продлил срок ареста бывшему врачу ФСИН

Верховный Суд Удмуртии удовлетворил апелляционную жалобу защитника и продлил срок содержания под стражей бывшему врачу филиала «Медицинская часть № 8 ФКУЗ МСЧ-18 УФСИН России» на два месяца, до 3 апреля. Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, обвиняемый подозревается в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что в 2025 году врач обеспечил перевод заключенного в медицинское учреждение без наличия медицинских показаний по просьбе бывшего заместителя начальника следственного изолятора. Это было сделано для смягчения режима его содержания.

Защитник обвиняемого пытался оспорить меру пресечения, утверждая, что его подзащитный не намерен скрываться или оказывать давление на свидетелей. Однако суд признал необходимость продления меры пресечения обоснованной.

Уточняется, что по этому делу также проходят бывший замначальника СИЗО-1, начальник оперативного отдела изолятора, экс-заместитель начальника медчасти № 8 МСЧ-18 ФСИН и адвокат НО «Удмуртская коллегия адвокатов». Решение о продлении их содержания под стражей они не обжаловали.

Анастасия Лопатина