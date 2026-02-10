«Россети Тюмень» выдали 3,5 МВт мощности для развития Рождественского месторождения

«Россети Тюмень» выполнили в Ямало-Ненецком автономном округе технологическое присоединение к своим сетям электросетевой инфраструктуры компании «Янгпур». Это позволило обеспечить выдачу 3,5 МВт мощности для развития Рождественского нефтегазоконденсатного месторождения.



С 2023 года источниками электроэнергии для центра добычи углеводородов были дизель-генераторные установки. Чтобы организовать централизованное электроснабжение объекта, специалисты присоединили линию электропередачи нефтедобывающей компании к сетям 35 кВ системообразующей сетевой организации. Помимо этого, в рамках нетарифной деятельности энергетики по заказу коллег провели на сторонней подстанции пуско-наладочные работы устройств релейной защиты и автоматики.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – один из основных видов деятельности системообразующей сетевой компании. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

АО «Россети Тюмень»