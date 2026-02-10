На конференции «Коммерсанта» в Екатеринбурге рассказали о росте продаж БАДов на 25% в год

В России растет рынок биологически активных добавок (БАД) — по итогам 2025 года он составил 279 млрд руб., сообщил исполнительный директор саморегулируемой организации «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков на конференции «Pro-Aging & Longevity: функциональное питание и wellness-решения для активного долголетия», организованной ОП «Коммерсантъ» в Екатеринбурге. По его данным, за последний год в стране было реализовано 596 млн упаковок БАДов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Жернов (слева) во время выступления на конференции "Коммерсанта" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Жернов (слева) во время выступления на конференции "Коммерсанта" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Жестков отметил, что в 2016 году объем российского рынка биологически активных добавок составлял 55 млрд руб. За последние 10 лет, по его оценкам, индустрия росла примерно на 25% год к году.

Несмотря на активное развитие онлайн-торговли, большинство покупателей (71%) все еще предпочитают приобретать БАДы в офлайне. «На рынке сегодня работают 2 тыс. производителей и импортеров. Поток товаров очень большой, поэтому перед покупателями встает вопрос, как выбрать качественную продукцию. Государство ведет сейчас большую работу в этом направлении, создавая механизмы, которые смогут гарантировать потребителю безопасность»,— добавил господин Жестков.

По словам соучредителя и генерального директора бренда UnaTuna Павла Колодкина, бизнес должен учиться выстраивать доверие со своими действующими и потенциальными клиентами. Для этого производителям БАДов необходимо уделять большое внимание качеству продукта и просветительской деятельности.

Заведующая лабораторией KDL Екатеринбург Елена Ефимцова указала на важность медицинских чекапов, которые позволяют держать свои анализы под контролем. Ее поддержали нутрициолог клиники «УГМК-Здоровье» Полина Бондарева и эксперт по питанию и модификации образа жизни Алена Трусова. В завершении дискуссии представители студии Pilates RCC Юлия Федорова и Ксения Федотова рассказали гостям о том, как пилатес и «медленный фитнес» запускает процессы, необходимые для усвоения микроэлементов.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что секрет долголетия заключается в комплексном подходе к своему здоровью. Прием БАДов, по словам спикеров, наиболее эффективен, если он сопровождается регулярными медицинскими чекапами, правильным питанием и занятиями спортом.

Юрий Петухов