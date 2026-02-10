Путин созвонился с президентом ЮАР

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президетном ЮАР Сирилом Рамафосой. Лидеры обсудили урегулирование российско-украинского конфликта, а также сотрудничество в экономической и торгово-инвестиционной областях.

«При обмене мнениями по актуальной международной повестке дня отмечена важность продолжения координации подходов России и ЮАР, в том числе в рамках "Группы двадцати" и БРИКС"»,— сообщил Кремль.

«Сирил Рамафоса выразил поддержку российским усилиям, направленным на политико-дипломатическое урегулирование конфликта»,— отметила российская сторона.

Лусине Баласян