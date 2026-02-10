Желание повисеть на Офицерском мосту обернулось туристу штрафом в 350 тысяч рублей

Жителя Нового Уренгоя Олега Пухова, который приехал в Санкт-Петербург на свадьбу к другу, оштрафовали на 350 тыс. рублей за экстремальный трюк. Нарушитель зацепился за конструкцию Офицерского моста.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, во время мальчишника Пухов вышел на нос катера «Марсель» и зацепился за конструкцию моста. Так он провисел около минуты, создавая помехи для движения судов, а также угрожая своими противоправными действиями безопасности пассажиров иных судов.

Туриста привлекли к ответственности за совершение преступления по п. в ч. 1 ст. 213 УК РФ. Житель Нового Уренгоя признал вину, раскаялся, отметив, что извинился перед петербуржцами и патриотами через социальные сети.

Татьяна Титаева