На расширение производства зарядных станций в Зеленодольске привлекли 52,7 млн

Компания E-PROM привлекла 52,7 млн руб. на расширение производства зарядных станций для электромобилей и электробусов Зеленодольске. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новая производственная площадка займет 1,5 тыс. кв. м. К 2027 году планируется выпуск 1,7 тыс. единиц зарядных станций в год с объемом продаж 2,3 млрд руб.

Срок окупаемости нового проекта оценивается в 2,5 года, совокупные налоговые поступления до 2039 года составят около 1,8 млрд руб.

Компания управляет производственными мощностями площадью 3,5 тыс. кв. м в Зеленодольске и развивает сеть электрозарядных станций в 42 регионах России.

Анна Кайдалова