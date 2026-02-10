Старший сын Кадырова назначен куратором образовательной системы Чечни

Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров сообщил о своем назначении на пост куратора сферы образования в республике. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По словам Ахмата Кадырова, перед ним поставлена задача по «выведению качества образования на еще более высокий уровень». Он напомнил о поручении первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова о необходимости возрождать систему просвещения в республике.

Особую гордость, уточнил Ахмат Кадыров, вызывает тот факт, что доступность дошкольного образования достигла в Чечне 100%. В республике работает почти 500 дошкольных образовательных учреждений на 63,8 тыс. мест. Число воспитанников, отметил господин Кадыров, составляет более 97 тыс. человек.

На встрече с министром образования и науки Чечни Хож-Бауди Дааевым Ахмат Кадыров определил ключевые направления развития этой области. Среди них — модернизация инфраструктуры, снижение доли второй смены, повышение качества образования и расширение федеральной поддержки.

С февраля 2024 года Ахмат Кадыров был министром Чечни по делам молодежи, до этого занимал пост первого замглавы министерства физической культуры и спорта. В мае того же года возглавил ведомство. В январе 2026 года Ахмата Кадырова назначили исполняющим обязанности вице-премьера Чечни.