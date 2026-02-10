Единороссы соберут экспертный совет для обновления народной программы партии

Партия «Единая Россия» (ЕР) создаст экспертный совет для подготовки обновленной народной программы, с которой организация намерена пойти на выборы в Госдуму-2026, сообщили в ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с процессом формирования органа. Среди кандидатов на вступление в совет — председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.

По данным собеседников агентства, в состав совета также могут войти генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов и глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Окончательный состав экспертного органа планируется утвердить в ближайшее время, тогда же ожидается его первая встреча с руководством партии.

Экспертный совет задуман как площадка для сбора и анализа предложений по ключевым направлениям социально-экономического развития. Предполагается, что в работе совета примут участие представители экономики, социальной сферы, образования, здравоохранения, науки, бизнеса и общественных организаций. Эксперты подготовят инициативы, которые могут лечь в основу новой редакции программы партии.

О начале сбора предложений в новую народную программу ранее заявлял секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. По его словам, действующая программа, принятая перед выборами 2021 года, «практически полностью выполнена», а новый документ должен формироваться в ходе «честных и содержательных дискуссий».

Анна Коломенская