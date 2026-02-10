В Астраханской области почти 500 кг рыбы уничтожат по решению суда

Суд признал предпринимателя виновным в нарушении технических регламентов при реализации рыбной продукции в Астраханской области. Решение было вынесено по иску Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

В сентябре 2025 года при проверке специалисты ведомства обнаружили в обращении рыбные товары без маркировки и ветеринарных документов. В связи с отсутствием информации о происхождении продукция была признана некачественной и подлежала утилизации.

Действия предпринимателя квалифицировали как административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 14.43 КоАП. Материалы дела были переданы в суд.

Суд отклонил доводы предпринимателя как необоснованные и вынес решение о привлечении к ответственности. В соответствии с постановлением, партия рыбы массой более 460 кг была изъята и направлена на уничтожение в установленном порядке.

