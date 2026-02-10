В Йошкар-Оле задержали обвиняемого в тройном убийстве и поджоге квартиры

В Йошкар-Оле задержали местного жителя, обвиняемого в тройном убийстве. По данным управления прокуратуры Марий Эл, жертвами стали сожительница фигуранта, ее двоюродная сестры и сожитель последней. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в управлении СКР по республике.

Происшествие произошло в ночь на 9 февраля. По данным следствия, мужчина выпивал алкоголь с потерпевшими, на улице Первомайская. В какой-то момент между ними произошла ссора, и злоумышленник зарезал всех троих.

Чтобы скрыть следы преступления, фигурант поджег квартиру и скрылся. Его нашли в одной из городских гостиниц. Следствие планирует обратиться в суд с просьбой арестовать обвиняемого.

Никита Черненко