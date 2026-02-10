Директору челябинского колледжа грозит штраф за антисанитарию в общежитии

Прокуратура Челябинска проверила условия проживания студентов в общежитии Челябинского профессионального колледжа и обнаружила антисанитарию. Руководство образовательной организации привлекут к ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

Общежитие расположено на Троицком тракте, 13. Прокурор установил, что помещения плохо дезинфицируют, из-за чего в комнатах множатся тараканы. Кроме того, кухни не оборудованы вытяжкой.

Директору колледжа внесли представление об устранении нарушений. В отношении нее также возбудили административное дело по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По этой статье должностному лицу грозит предупреждение или штраф от 500 до 1 тыс. руб.

Ольга Воробьева