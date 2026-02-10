В Оренбурге завершили расследование дела об убийстве и угрозе убийством квартирантом

В Оренбурге завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего оренбуржца, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Дело направлено для утверждения обвинительного заключения, сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 3 декабря в доме на ул. Аэродромной СНТ «Авиатор-3» пос. Кушкуль в Оренбурге было обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранами. По подозрению в причастности к преступлению задержали квартиранта потерпевшего. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта нанес мужчине несколько ударов ножом в туловище. От полученных телесных повреждений хозяин дома скончался на месте происшествия.

Следствие также установило, что квартирант для устрашения своей супруги, которая также находилась на месте происшествия, угрожал ей убийством. Он «сжимая шею потерпевшей, применил в отношении нее насилие, причинив телесные повреждения».

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Руфия Кутляева