Верховный суд Татарстана приговорил работницу интим-услуг к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года за убийство коллеги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане работницу интим-услуг приговорили к десяти годам за убийство

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Татарстане работницу интим-услуг приговорили к десяти годам за убийство

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствие установило, что в июне 2019-го Анна Рясная в составе группы убила 17-летнюю работницу сферы интим-услуг, которая попыталась уйти из бизнеса. Рясная вместе с сообщницей вывезла ее в Верхнеуслонский район Татарстана, где напоила снотворным, задушила и расчленила тело, скрыв останки в лесу.

Позднее участники группы задушили мать двухлетнего ребенка, которого оформили на себя по поддельным документам.

В 2025 году правоохранители установили личности участников преступлений и задержали троих из них.

Рясную признали виновной по пп. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Анна Кайдалова