В Самарской области замначальника колонии изъял телефон у одного зэка и продал другому

В Самарской области бывший заместитель начальника исправительной колонии ФКУ ИК-3 УФСИН признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3, п. «е» ст. 286 УК РФ). Он продал сотовый телефон, изъятый у одного из заключенных, другому осужденному за десять тыс. руб. Информацию разместила прокуратура.

Обвиняемый использовал деньги, полученные от продажи телефона, по своему усмотрению. Подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах и других государственных структурах на два года. После оглашения приговора осужденный был взят под стражу в зале суда.

Георгий Портнов