На дороге Пермь — Березники закроют движение из-за ремонта путепровода

В ночь с 10 на 11 февраля с 01:00 до 03:30 будет закрыт проезд по участку дороги Пермь — Березники. Как сообщает пресс-служба министерства транспорта Прикамья, дорогу перекроют в связи с работами по демонтажу опоры железнодорожного путепровода у Чусовского моста. Конструкция препятствует прямому проезду на новый мост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Объезд будет возможен только для легковых автомобилей. Частично изменятся сроки отправлений двух маршрутов — № 752 «Красновишерск — Пермь» и №822 «Аэропорт Пермь — Усолье (через Березники)».