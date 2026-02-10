В 2026 году в Самарской области обследуют 700 га лесного фонда, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Инструментальное обследование планируется на территории государственного лесного фонда — в 16 лесничествах региона. Из них 600 гектаров обследуют лесники, а 100 гектаров — арендаторы лесных участков. Наибольший объем работ запланирован в Красноярском и Рачейском лесничествах»,— говорится в сообщении.

Обследование позволит определить границы повреждения лесных участков, площади погибших или поврежденных деревьев и установить причины.

«По итогам работ составляется акт: это большой документ, где указывается процент выборки деревьев по категориям состояния, причины и степень поражения, назначенные мероприятия, полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке. Это важно для сохранения здорового лесного фонда»,— пояснил врио министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Сабрина Самедова