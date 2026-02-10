Переходивший пути петербуржец погиб под колесами грузового поезда

Около железнодорожной станции Понтонная грузовой поезд насмерть сбил 48-летнего жителя Санкт-Петербурга. По факту произошедшего проводится проверка.

В обстоятельствах инцидента разбирается управление на транспорте МВД России по СЗФО. Сообщение об аварии поступило специалистам накануне. По предварительной информации, петербуржец переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Машинист состава подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Происшествие со смертельным исходом привело к задержке поезда примерно на час.

Татьяна Титаева